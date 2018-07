Copa do Mundo 2014 terá impacto de 1,5 pp no PIB--Itaú Unibanco

Em um estudo sobre os impactos econômicos da realização do primeiro Mundial no país desde a Copa de 1950, o economista-chefe do Itaú Unibanco, Illan Goldfajn, disse que os investimentos públicos e privados para o evento vão alavancar o PIB e abrirão caminho para uma expansão ainda maior da economia brasileira no longo prazo.

"O impacto direto dos gastos, tanto na infraestrutura quanto os gastos do setor privado, dá um 1 por cento do PIB, e o resto vem do efeito da multiplicação. Quando um investimento é feito para a Copa tem o efeito de se multiplicar na economia", disse Goldfajn em entrevista coletiva na Marina da Glória, onde acontecerá no sábado o sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo - primeiro grande evento do Mundial do Brasil.

O governo federal tem orçamento previsto de 20,6 bilhões de dólares em investimentos nos estádios, aeroportos, infraestrutura de transportes e comunicações, entre outras áreas ligadas diretamente ao Mundial. Os investimentos privados se concentram no setor turístico, principalmente construção de novos hoteis.

O Banco Central estima crescimento de 4 por cento no PIB neste ano. Para o ano que vem, pesquisa realizada pelo BC junto ao mercado financeiro, aponta crescimento de 4,1 por cento. No ano passado a economia brasileira expandiu-se 7,5 por cento.

A melhoria da infraestrutura brasileira como um todo será importante para o Brasil ter margem de crescimento e combater a inflação nos anos seguintes à realização do Mundial, segundo Goldfajn.

"Os investimentos em infraestrutura no futuro nos ajudam a aliviar a restrição. Hoje é gasto, mas lá na frente se você tem um aeroporto maior, estradas melhores, isso significa que você tem capacidade de crescer mais", afirmou.

O investimento total no Brasil, incluindo os setores público e privado, será de 23 por cento do PIB em 2014, disse.

Para o setor turístico, tradicionalmente um dos mais beneficiados pela realização de grandes eventos esportivos num país, a previsão do economista é que o Brasil receba 3 milhões a mais de turistas na Copa do Mundo, que trarão consigo 3 bilhões de dólares adicionais.

"Na África do Sul houve aumento de 25 por cento do turismo. Se você incluir isso no Brasil, significa que você terá 3 milhões a mais de turistas no Brasil e eles vão gastar mais 3 bilhões de dólares", disse.

(Por Pedro Fonseca)