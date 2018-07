COPA-Dunga é demitido da seleção brasileira

Além de Dunga, todos os integrantes da comissão técnica serão dispensados.

"Encerrado o ciclo de trabalho que teve início em agosto de 2006, e que culminou com a eliminação do Brasil da Copa do Mundo da África do Sul, a CBF comunica que está dispensada a comissão técnica da Seleção Brasileira", informou a entidade em seu site na Internet.

Segundo a CBF, a nova comissão será anunciada até o final deste mês.

Jogadores e a delegação brasileira chegaram ao Brasil nesta madrugada. No desembarque em Porto Alegre, Dunga declarou que seu futuro na seleção seria decidido "daqui a uma semana ou duas" após conversa com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira.

O Brasil foi eliminado da Copa pela Holanda por 2 x 1 em partida pelas quartas de final, na sexta-feira.

(Reportagem de Pedro Fonseca)