Copa é realidade distante na terra natal de Mandela

Localizada na província do Cabo Oriental, a região do Transkei, terra natal de Nelson Mandela, é uma das áreas menos desenvolvidas e mais pobres da África do Sul.

Durante o período do Apartheid, Transkei foi um dos dez bantustões criados como territórios para os negros e chegou a ser declarada uma região independente, mesmo sem o reconhecimento da comunidade internacional.

Com o fim da política segregacionista em 1994, a área foi reanexada à África do Sul.

Mas os reflexos do Apartheid ainda podem ser vistos. O índice de desemprego na região chega a quase 50%.

Grande parte da população vive da agricultura de subsistência e do dinheiro enviado pelas pessoas que migram para as zonas urbanas.

Apesar da paixão pelo futebol parecer ser unanimidade em Transkei, a Copa do Mundo, que será sediada pelo país, ainda está muito distante da realidade das pessoas que vivem na região.

