Copacabana comemora 120 anos com shows na praia

Artistas consagrados da Bossa Nova e do samba se apresentarão no palco montado em frente ao hotel mais emblemático da região, o Copacabana Palace, na Avenida Atlântica, zona sul do Rio.

O evento começa às 18h com o DJ Luiz Henrique, que dará as boas vindas ao público. Depois irão se apresentar os ícones da Bossa Nova Roberto Menescal, Marcos Valle e Wanda Sá. O sambista Martinho da Vila segue com a festa cantando ao lado de suas filhas, Mart''nália e Maíra Freitas. A noite termina com a apresentação de ritmistas de diversas escolas de samba.

A conquista de Patrimônio da Humanidade será comemorada com uma festa nas areias da praia Princesinha do Mar. O palco, feito em aclive para proporcionar melhor visão ao público, contará com um painel de LED central e dois laterais, onde serão feitas projeções de vídeos e fotos em homenagem a Copacabana. Efeitos de luz vão iluminar o palco, que não é coberto, durante as apresentações.