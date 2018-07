Copacabana terá esquema de réveillon durante jornada

"Com as devidas proporções, a gente encara o evento do dia 23 como um show de grande porte, um show do Steve Wonder. Os dias 25 e 26 são dois réveillons, com fechamento total de Copacabana. O público é mais ordeiro e o tempo do evento é menor, mas vamos fazer exatamente igual ao réveillon", diz Leonardo Maciel, presidente da Rio Eventos Especiais, empresa municipal responsável pelas ações da prefeitura na Copa das Confederações, na JMJ e na Copa de 2014.

O palco ficará entre a Rua Prado Junior e a Avenida Princesa Isabel, no Leme. Nos dois dias, o papa descerá de helicóptero no Forte de Copacabana, no Posto Seis, e seguirá no papamóvel pela orla. "O (tamanho do) palco de Copacabana não tem precedentes, a capacidade é de pelo menos duas mil pessoas. Ficarão os arcebispos, integrantes da Cúria, a estrutura da igreja. Tem uma espécie de área vip para convidados, espaço para mais ou menos 10 mil pessoas. E depois vem a turma toda. Haverá telões espalhados por Copacabana", detalhou Maciel, lembrando que a produção dos eventos não cabe a uma empresa privada.

No dia 25, o pontífice assistirá à cerimônia de acolhida e fará um pronunciamento aos católicos. No dia seguinte, assistirá em um telão à via sacra, que será montada em pequenos palcos ao longo do calçadão. Os dois eventos estão previstos para as 17 horas. Nesses dois dias, quinta-feira e sexta-feira, haverá feriado na cidade. Comércio e restaurantes funcionarão normalmente. A rede pública de ensino estará de férias.

"Não tem na história do País evento com essa magnitude", diz Maciel. Para a vigília e a missa de encerramento, nos dias 27 e 28, com a presença do papa, em Guaratiba (zona oeste), os peregrinos vão caminhar 13 quilômetros. "A gente está preparando a rota de acesso, tal qual uma maratona, com postos de hidratação, banheiro químico, atendimento médico. Peregrinar é tradição da Jornada. Na Alemanha andaram 25 quilômetros", afirma.

O presidente da Rio Eventos garante que o trânsito "não vai dar um nó" nos dias do encontro católico. A prefeitura vai proibir a circulação dos 25 mil ônibus fretados que chegarão com peregrinos. Haverá locais para desembarque dos passageiros e depois os coletivos ficarão estacionados em três pontos da zona oeste. Apesar dos problemas de transporte vividos no dia-a-dia pelos cariocas, Maciel afirma que haverá meios de locomoção para todos. "Talvez tenha um ou outro transtorno isolado, mas a cidade continua funcionando. Temos nove mil ônibus circulando e haverá um regime especial, além de trem e metrô".