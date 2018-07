Copérnico ganha novo enterro

Nicolau Copérnico (1473-1543), cientista polonês impulsionador da teoria heliocêntrica, foi enterrado novamente no sábado, na catedral de Frombork, Polônia. Ele estava sepultado ali até que, há quatro anos, seus restos foram exumados e submetidos a uma análise de DNA para confirmar sua identidade. Agora, os restos ficarão sob o maior altar do templo. O enterro foi oficiado pelo núncio do papa na Polônia, Jozef Kowalczyk. Em seu tempo. Copérnico foi considerado um herege por suas ideias. / EFE