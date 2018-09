Copo adquirido por sucateiro britânico vale R$ 1,6 mi

Um copo dourado adquirido por um sucateiro britânico entre os anos 30 e 40 do século passado foi avaliado em 500 mil libras (R$ 1,6 milhão). O artefato foi esculpido a partir de uma única peça de ouro entre os séculos 3 e 4 a.C. e tem dois rostos femininos apontando para lados opostos. William Sparks, que era dono de um ferro velho no início do século passado, deixou a relíquia para o neto John Weber, hoje com 70 anos, acreditando que se tratava de um copo feito de bronze. "Meu avô era um sucateiro autêntico e vivia em uma caravana", disse ele. "Meu pai morreu durante a guerra e depois ele me deu algumas coisas, entre elas o copo, que eu usava para brincar", disse Weber. Tiro ao alvo Uma das brincadeiras preferidas era atirar no vasilhame com uma arma de ar comprimido, relembra ele. Para desfazer as imperfeições causadas pelos tiros, ele batia no interior do copo com uma colher. Durante anos o copo ficou esquecido dentro de uma caixa de sapatos embaixo da cama, até ser redescoberto quando Weber se mudou de casa, em 2007. "Eu enviei o copo ao British Museum e especialistas disseram nunca ter visto algo semelhante e me aconselharam a investigar". Uma análise mais detalhada, feita pelo cientista Peter Northover, apontou que "o método de manufatura e composição do ouro eram típicos do império Aquemênida. A dinastia dos Aquemênida se estabeleceu ao redor da Pérsia antiga estendendo seu domínio até a Líbia até ser derrotada por Alexandre, o Grande, em 330 a.C. O copo de ouro irá a leilão numa casa de leilões, em Dorset, sul da Grã-Bretanha. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.