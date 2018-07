Copom manifesta preocupação com inflação no curto prazo O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central demonstrou uma maior preocupação com a inflação no curto prazo e reafirmou que, se houver novo ajuste na taxa básica de juros, ele deve ser conduzido com "máxima parcimônia", informou a ata do último encontro divulgada nesta quinta-feira.