Copom mantém Selic em 11% ao ano pela 3º vez seguida, mas muda comunicado

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu por unanimidade, nesta quarta-feira, manter a taxa básica de juros em 11 por cento ao ano pela terceira vez seguida, em linha com as expectativas do mercado.

Em comunicado, o Copom disse que "avaliando a evolução do cenário macroeconômico e perspectivas para inflação" decidiu manter os juros. No entanto, o BC retirou do comunicado a expressão "neste momento" utilizada nas últimas duas reuniões, que era entendida pelo mercado como uma sinalização de que poderia alterar os juros num futuro próximo.

Pesquisa da Reuters mostrou que todos os 53 analistas consultados esperavam a manutenção da Selic.

(Por Luciana Otoni)