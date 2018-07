Copom reduz juro básico em 0,75 ponto, para 9,75% ao ano

"Dando seguimento ao processo de ajuste das condições monetárias, o Copom decidiu reduzir a taxa Selic para 9,75% a.a., sem viés, por cinco votos a favor e dois votos pela redução da taxa Selic em 0,5 p.p", afirmou o Copom em um curto comunicado.

Parte do mercado, sobretudo nos juros futuros, esperava um movimento mais forte do Copom, com queda de 0,75 ponto percentual.

Pesquisa da Reuters, no entanto, mostrou na semana passada que todos os 42 analistas consultados previam um corte de 0,50 ponto nesta quarta-feira.

(Reportagem de Tiago Pariz e Luciana Otoni)