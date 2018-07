Coprodução brasileira ganha em 2 categorias

O verdadeiro melhor filme da competição, o romeno If I Want to Whistle, I Whistle, de Florin Serban, não foi esquecido. Ganhou o especial do júri e o prêmio Alfred Bauer, que leva o nome do fundador da Berlinale e é atribuído a uma produção considerada particularmente inovadora.

O júri talvez só tenha pisado na bola ao dividir a estatueta de melhor ator entre os dois protagonistas do filme russo. Há intérpretes melhores do que Grigori Dobrygin e Sergei Puskepalis, de How I Ended This Summer.

O Brasil pegou carona na premiação. O documentário Lixo Extraordinário, codirigido por João Jardim, sobre o artista Vik Muniz, ganhou dois prêmios - o da Anistia Internacional e o do público, na mostra Panorama (repetindo o título que ganhara no Sundance Festival). A obra mostra o trabalho que o artista plástico desenvolveu com catadores de lixo do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio.

A entrega do prêmio ocorrerá hoje, no chamado Dia do Espectador, que encerra oficialmente o Festival de Berlim.