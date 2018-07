Coqueiros que não seguram os frutos

fazer a respeito?

Genario Ricardo Tavares Filho

São Paulo (SP)

"A queda de frutos imaturos é muito comum em coqueiros, principalmente naqueles em início de produção", esclarece o pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Humberto Rollemberg Fontes. Segundo ele, esta queda pode também estar relacionada com aspectos climáticos, como baixa umidade relativa do ar e baixas baixas temperaturas (menores que 15 graus). Outros fatores, como a baixa qualidade do material de plantio ou a deficiência de umidade do solo, também podem causar a queda precoce dos cocos. "Além disso, o desequilíbrio nutricional ou problemas de ordem física que impedem o bom desenvolvimento das raízes também são causas comuns desse problema, isso sem contar a ocorrência de pragas, principalmente ácaros", diz. A recomendação do especialista para contornar a situação é prover de forma adequada a planta com boa umidade do solo e adubação NPK (nitrogênio, fósforo e potássio). "A adubação orgânica, principalmente no caso dos solos arenosos, apresenta resultados bastante satisfatórios. Lembramos ainda que a adoção dessas práticas não garante resultados imediatos. Recomendo também que seja feita uma avaliação de um técnico local para identificar quais fatores estão provocando este problema." Humberto Rollemberg Fontes. E-mail: humberto@cpatc.embrapa.br.

Vários detalhes para castanheira produzir

Tenho alguns pés de castanha portuguesa. Alguns produzem ótimos frutos e em grande quantidade. Ocorre que temos um pé que, embora tratado com calda bordalesa, calcário e adubos indicados, floresce em profusão e gera os ouriços que abrigam as castanhas, mas estes, embora bonitos e verdes, caem do pé, antes de as castanhas se desenvolverem.

Necessito saber qual o tratamento indicado para corrigir essa anomalia.

Antonio Alexandre Gemente

Piedade (SP)

Castanhas murchas ou deformadas podem ocorrer devido a diversos fatores, dizem os agrônomos Améllio José Berti e Rafael Gontijo Baêta, do Centro de Produção de Mudas da Cati. "Um deles pode ser causado em razão de incompatibilidade entre cultivares, já que o recomendado é que se tenha ao menos três variedades diferentes, como tamatsukuri, taishowase, okune, km2, isumo ou outras", diz Berti. A distância entre as plantas pode ser outra razão, pois, estando muito afastada, a planta pode ter problemas de polinização e posterior má formação das castanhas por causa da não fertilização, salienta Baêta. Podem ocorrer ainda nessa espécie distúrbios fisiológicos, que levam ao aborto das castanhas dentro do ouriço. "Plantas jovens ou atacadas por doenças também podem apresentar esses sintomas descritos como mecanismo de autodefesa", completa Berti. Para obter um diagnóstico preciso, e constatar as condições de sanidade das plantas, os agrônomos recomendam ao leitor procurar a unidade da Cati mais próxima, no caso a regional agrícola do Município de Sorocaba. O telefone para contato é (0--15) 3222-2077. Amélio Jose Berti. Tel. (0--12) 3971-1306.

Hortênsia muda de cor em solo ácido

Tive hortênsias no meu jardim, que floresciam numa linda cor azul. Em virtude de uma reforma na casa, precisei tirá-las. Forneci mudas para minha vizinha, que agora tem flores azuis. Agora, depois da reforma, ela me forneceu mudas, "filhas" das que eu lhe dei. As flores, porém, saem todas cor-de-rosa. Como faço para tê-las azuis

novamente?

Zilah Heloisa de Oliveira Lara

Itaí (SP)

O pesquisador Valdir Atsushi Yuki, do Instituto Agronômico (IAC-Apta), órgão da Secretaria de Agricultura paulista, explica que, para a hortênsia dar flores azuis, o solo precisa ser ácido. "Se o solo for alcalino, menos ácido, as flores tornam-se rosadas", explica. Para deixar o solo ácido, a dica do pesquisador é incorporar à terra, em volta da planta e de leve, de dois a três gramas de sulfato de alumínio, produto facilmente encontrado em lojas de produtos agrícolas e de jardinagem. "A hortênsia também só floresce depois do inverno, pois a planta precisa de um choque de frio para quebrar a dormência da flor", afirma o pesquisador. IAC, tel. (0--19) 3241-5188.

Nada como flores para os beija-flores

Gostaria de saber o que é melhor usar nos bebedouros para beija-flor que tenho em casa: mel ou açúcar?

Geraldo Modesto de Medeiros

São José do Rio Preto (SP)

Os bebedouros são "facas de dois gumes", segundo o ornitólogo Johan Dalgas Frisch. "O melhor é açúcar. Porém, se não forem esterilizados pelo menos duas vezes por semana, com água sanitária, estes bebedouros criarão fungos que podem inflamar a língua dos beija-flores, levando-os, muitas vezes, à morte" alerta Frisch, que destaca que muitas aves morrem por essa causa e que as pessoas não as veem mortas porque elas voam grandes distâncias e acabam desaparecendo. Na visão do ornitólogo, a melhor solução é manter em casa, seja na cidade (nas sacadas dos apartamentos) ou no campo, plantas e arbustos que dão flores quase o ano todo. Assim, você terá os beija-flores fazendo ninhos ao redor da sua casa sem causar-lhes problemas." As plantas mais recomendadas para atrair essas aves são a rusélia, asistacia, escova de garrafa, camarão marrom, camarão amarelo, grevílea-anã, calhandra vermelha, malvabisco, lágrima-de-cristo e árvores como jaracandá, ipê, suinã, espatódea, entre outras. Johan Dalgas Frisch. E-mail: birte@uol.com.br.

Só há uma espécie do autêntico pau-brasil

Lembro ter lido que existem 3 tipos de pau-brasil e outra espécie muito parecida, que seria confundida facilmente. Gostaria de esclarecer esta dúvida e também saber onde obter mudas do verdadeiro pau-brasil. Odécio Maréga

São Paulo (SP)

Conforme o especialista Júlio Carreiro de Carvalho, a espécie autêntica de pau-brasil é a Caesalpinia echinata. "Há uma espécie asiática, da família Anandenanthera, que dá uma semente vermelha e se assemelha ao pau-brasil, mas não é", diz Carvalho, que é proprietário, junto com Kenji Yomenaga, do Sítio Pau Brasil, o maior viveiro de mudas da espécie do País. "Temos meio milhão de mudas em estoque", diz Carvalho, acrescentando que entrega mudas, via correio. O preço de uma muda de 30 centímetros é R$ 3,80, sem taxa de entrega. Para encomendar mudas de pau-brasil, o leitor pode entrar em contato via internet com o viveiro, no site www.hortopaubrasil.com.br. Tel. (21) 9987-3405, com Júlio, ou tel. (0--21) 9967-7546, com Kenji Yomenaga.