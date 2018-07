'Cor da pele não faz ser menos pobre'

Caixa em uma padaria de Salvador (BA), Ademir Oliveira, de 34 anos, faz parte dos 77% da população brasileira que apoiam cotas para estudantes de baixa renda. "Pobre é pobre, independentemente da cor da pele, da raça ou da religião. Ninguém é mais ou menos pobre por ter a pele mais clara. Se o objetivo é dar condições para que os menos favorecidos tenham mais chance, então a reserva de vagas nas universidades tem de ser para todos."

Oliveira afirma que teria um presente diferente se na época em que prestou Biologia, após concluir o ensino médio, existisse a Lei de Cotas. Agora, espera que a irmã tenha sorte diferente.

O advogado tributarista Otto Glasner, de 62 anos, do Recife, pensa diferente: é contra todos os tipos de cotas para o ingresso na universidade. "Temos de ser favoráveis a uma escola pública de qualidade, com acesso para preto, pardo, branco, índio, pobre, rico. Temos de defender uma educação igualitária para todas as crianças." Para Glasner, as cotas não resolvem o problema. "O perverso é as crianças serem tratadas de forma desigual."

O psicólogo Ricardo Antonio Rodrigues da Silva, de 49 anos, também do Recife, é a favor das cotas somente para os mais pobres. "E acredito que o Estado não deva se acomodar. Tem de colocar um prazo de validade para as cotas."

Candidato pela terceira vez a uma vaga em Medicina em pelo menos quatro instituições, o estudante Rubens Marcos dos Santos, de 22 anos, de Belo Horizonte, aprova a cota social, apesar de ela colocá-lo em desvantagem. Mas desaprova as cotas raciais. "Isso dá uma vantagem bem maior, porque (os beneficiados) acumulam esses bônus. Tinha de ser só a cota social." / HELIANA FRAZÃO, ANGELA LACERDA e MARCELO PORTELA