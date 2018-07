Coração de mãe Localizado em uma das principais avenidas de Santo André, o ABC chama a atenção pela variedade de lojas (269). Renner, Nobel Megastore, C&A e Casas Bahia, além de três lojas de instrumentos musicais e um espaço com artigos para pesca são encontrados durante o passeio pelos corredores. Inaugurado em 1996, passou por reforma no ano passado na qual pisos, colunas, praça de alimentação, banheiros e fachada ganharam novo visual. Decorado em tons pastel, o fraldário é amplo, possui copa, produtos de higiene e salas individuais para amamentar e trocar o bebê. Mais mimos? Há banheiro família com espaço para o carrinho, emprestado pela administração.