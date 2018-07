Cordão da Bola Preta atrai 1 milhão de foliões no Rio Aos 90 anos, completados neste carnaval, o Cordão da Bola Preta arrastou ontem 1 milhão de foliões pelas ruas da região central do Rio. A marca superou a previsão de público - entre 500 mil e 800 mil - estimada pela Polícia Militar. A festa do bloco mais tradicional da folia carioca foi encerrada por volta das 15 horas. A cantora Maria Rita, madrinha do bloco, e a atriz Leandra Leal, porta-estandarte, eram os destaques no primeiro carro de som. Até um sósia do presidente americano Barack Obama, de terno e gravata num calor de pelo menos 30°C, animava a multidão agitando uma pequena bandeira dos Estados Unidos. Ao todo, cinco trios elétricos participaram do desfile, que teve início na Cinelândia, passou pela Avenida Rio Branco, foi à Igreja da Candelária e depois retornaria ao ponto inicial. A PM não havia registrado nenhuma ocorrência grave até o início da tarde de ontem. Apenas casos isolados de embriaguez e pequenas brigas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.