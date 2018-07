Coreia do Norte alerta estrangeiros a deixarem Coreia do Sul

SEUL - A Coreia do Norte alertou nesta terça-feira, 9, estrangeiros que estão na Coreia do Sul a tomarem medidas para deixar o país em caso de guerra, na mais recente escalada de alertas por parte do regime norte-coreano.

"Nós não queremos prejudicar os estrangeiros na Coreia do Sul caso haja uma guerra", disse um porta-voz do Comitê de Paz Ásia-Pacífico da Coreia do Norte, segundo a agência de notícias norte-coreana KCNA.

Do outro lado, a presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, prometeu que "não sucumbirá à chantagem" norte-coreana. Analistas, entretanto, consideram altamente improvável a hipótese de uma nova guerra entre as Coreias.

Com informações da Reuters