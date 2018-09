Coreia do Norte anuncia 'halo brilhante' na terra do líder

A agência estatal de notícias KCNA, conhecida pelo tom pitoresco e propagandístico dos seus textos, disse que a "misteriosa maravilha natural" ocorreu na alvorada.

"O sol resplandecente se ergueu lançando seus raios brilhantes, e a área do Acampamento Secreto Paektusan se transformou em uma fascinante imagem da primavera. Então um halo excepcionalmente grande e brilhante persistiu no céu acima do pico Jong-il durante uma hora, a partir das 9h30", relatou a KCNA.

Os livros de história norte-coreanos dizem que Kim nasceu em um acampamento de guerrilheiros da montanhosa floresta do país. Historiadores estrangeiros consideram mais provável que o "Estimado Líder", de 69 anos, tenha nascido na União Soviética, onde seu pai, Kim Il-sung, fundador do regime, recebia treinamento de guerrilha para enfrentar os invasores japoneses.

Há especulações de que o monte Paektu, um vulcão adormecido há um século, na fronteira com a China, poderia estar despertando. Alguns observadores dizem que as autoridades de Pyongyang ficam horrorizadas com a possibilidade de que uma erupção destrua o lendário berço do líder Kim Jong-il.

(Reportagem de Jack Kim)