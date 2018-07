Coreia do Norte anuncia lançamento de satélite A Coreia do Norte afirmou neste sábado que está preparando o lançamento de um satélite em um de seus foguetes, fato que os analistas consideram que seria na realidade o teste de disparo de um míssil de longo alcance projetado para atingir o território dos Estados Unidos. O anúncio, que causou instabilidade no mercado financeiro da Coreia do Sul, foi feito depois de semanas de duras declarações da Coreia do Norte direcionadas ao governo conservador sul-coreano e também de advertências de que a península coreana estava à beira da guerra. Analistas dizem que as autoridades norte-coreanas estão recorrendo a pronunciamentos extremados para pressionar o novo governo dos EUA e seus principais aliados na região, a Coreia do Sul e o Japão, para que revertam duras políticas contra o Norte. Em viagem à Ásia na semana passada, a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, preveniu a Coreia do Norte contra quaisquer ações provocativas. "Os preparativos para o lançamento de um satélite experimental de comunicações... estão agora em rápido progresso", afirmou a agência de notícias da Coreia do Norte, a KCNA "Quando este lançamento de satélite se tornar um sucesso, a tecnologia e ciência espacial da nação darão um novo passo gigante na construção de uma potência econômica." Autoridades em Seul, Tóquio e Pequim disseram estar observando de perto os desdobramentos no Norte e peritos em segurança se mostraram divididos sobre se o lançamento será realizado dentro de dias ou semanas. A Coreia do Norte assombrou a região ao disparar um míssil sobre o Japão em 1998, dizendo que havia lançado um satélite. Se os foguetes de longo alcance forem bem-sucedidos, a Coreia do Norte passaria a ter um míssil com um alcance máximo de 6.700 quilômetros, projetado para eventualmente carregar uma ogiva nuclear que poderia atingir o território dos EUA, mas não os 48 Estados contínuos do país, disseram analistas. Com isso, pela primeira vez os EUA ficariam diante de uma ameaça direta à sua segurança. A Coreia do Norte só testou uma vez o foguete de longo alcance, conhecido como Taepodong-2, em 2006, quando voou por alguns segundos e explodiu. Peritos em proliferação de armas dizem que o Norte, que já testou um dispositivo nuclear também em 2006, não possui a tecnologia necessária para a fabricação de uma arma nuclear suficientemente pequena para ser colocada em uma ogiva. A Coreia do Norte costuma fazer pronunciamentos provocativos em momentos de intensa diplomacia regional. O anúncio sobre o satélite foi feito logo depois que o primeiro-ministro japonês, Taro Aso, chegou a Washington para uma reunião de cúpula com o novo presidente dos EUA, Barack Obama. A notícia da KCNA também surgiu pouco antes do primeiro aniversário do presidente sul-coreano, Lee Myung-bak. A Coreia do Norte se irritou com a decisão de Lee de por fim à ajuda incondicional ao país e vem ameaçando atacar Seul. Analistas dizem que o Norte, empobrecido, não se arriscaria a entrar em um amplo conflito porque seu grande arsenal militar é antiquado e não teria como enfrentar os 670 mil soldados da Coreia do Sul e seu poderoso aliado, os EUA, que mantêm 28 mil militares no Sul. (Reportagem adicional de Kim Junghyun, Rhee So-eui e Cheon Jong-woo em Seul, Yoko Nishikawa em Tóquio e Chris Buckley em Pequim)