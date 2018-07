Coreia do Norte condiciona diálogo a fim de sanções

Em nota, a cúpula militar norte-coreana disse que a península da Coreia poderá começar a ser desnuclearizada quando os EUA removerem as armas atômicas supostamente instaladas na região.

A oferta de diálogo foi provavelmente um agrado à China, que é a única aliada relevante da Coreia do Norte, mas que vem demonstrando crescente inquietação com a escalada de ameaças.

A Comissão Nacional de Defesa da Coreia do Norte disse, em nota divulgada pela agência estatal de notícias KCNA, que "o diálogo e a guerra não podem coexistir".

"Se os Estados Unidos e o fantoche Sul têm o mais ligeiro desejo de evitar uma marretada do nosso Exército e do nosso povo... e realmente desejam diálogo e negociações, eles devem tomar uma decisão firme", disse a nota.

Os EUA já ofereceram negociações, mas com a pré-condição de que o processo leve a Coreia do Norte a abandonar seu programa de armas nucleares. A Coreia do Norte diz que o arsenal atômico é uma "valiosa espada" da qual nunca abdicará.

A Coreia do Sul, que tem irritado Pyongyang ao fazer exercícios militares conjuntos com os EUA, também se dispõe a negociar, mas a Coreia do Norte diz que a oferta não é sincera.

Violando resoluções anteriores do Conselho de Segurança da ONU, a Coreia do Norte lançou um foguete em dezembro e realizou um terceiro teste nuclear em fevereiro. Isso levou o Conselho a impor mais sanções, e em reação a isso Pyongyang passou a ameaçar seus inimigos com uma "guerra termonuclear".

A cúpula militar norte-coreana disse que as sanções da ONU, "fabricadas com razões injustas", devem ser retiradas. "Eles devem ter em mente de que fazer isso seria um sinal positivo para a RDPC (sigla oficial da Coreia do Norte)", disse o texto.

"A desnuclearização da península da Coreia pode começar com a retirada das ferramentas de guerra nuclear arrastadas para cá pelos EUA, e isso pode levar a um desarmamento nuclear global."