Coréia do Norte 'constrói nova base para mísseis'

A Coréia do Norte estaria perto de concluir a construção de uma segunda base de lançamento para mísseis de longa distância, segundo fotografias de satélite divulgadas por um analista de segurança independente. A existência do local, que estaria a 50 km da fronteira com a China, foi divulgado por Joseph Bermudez, analista do Jane's Intelligence Group, que usou imagens de satélite disponíveis comercialmente. Segundo o correspondente da BBC em Seul John Sudworth, as fotos mostram um complexo industrial e uma grande área concretada, no meio de uma floresta. De acordo com Sudworth, a revelação seria mais uma prova das ambições militares da Coréia do Norte. Mas a construção da base não viola nenhum acordo internacional. Depois da divulgação das imagens, o ministro da Defesa da Coréia do Sul, Lee Sang-Hee, teria confirmado que o serviço secreto de seu país tem monitorado a construção do local por algum tempo. Um representante do governo americano disse à rede de TV CNN que os serviços de inteligência sabem da existência do local por vários anos e têm acompanhado a situação de perto. 'Mais sofisticado' Bermudez encontrou a base de lançamento, chamada Tongch'ang-dong, neste ano com a ajuda de imagens da empresa Talent-keyhole.com. Segundo ele, o local foi construído onde antes ficava o vilarejo de Pongdong-ni, que teve de ser deslocado. Bermudez afirma que o complexo não foi usado e pode levar ainda um ou dois anos até que esteja concluído. No entanto, seria maior, mais caro e mais sofisticado do que o outro local de lançamento de mísseis da Coréia do Norte, Musadan-ri, na costa leste do país. "Este é um programa nacional (que revela) o desejo dos norte-coreanos de expandir tanto o programa de lançamento espacial como o de lançamento de mísseis", disse Bermudez à CNN. Programa ativo O analista diplomático da BBC Jonathan Marcus disse que a localização em si do complexo não altera de maneira significativa a variedade de alvos que a Coréia do Norte poderia potencialmente atingir. Mas Marcus afirma que a existência da base é um sinal claro de que o programa de mísseis do país está ativo. Segundo o analista, especialistas ocidentais acreditam que o objetivo do governo norte-coreano é ter um sistema intercontinental que pode potencialmente ser usado para lançar uma carga nuclear. A Coréia do Norte usou o local de lançamento de Musudan-ri para lançar o míssil Taepodong-1 em 1998 sobre o Japão. Um míssil Taepodong-2 foi lançado do mesmo local em 2006, mas sem sucesso. A revelação sobre o novo complexo acontece em meio a um impasse nos esforços para fazer com que a Coréia do Norte abandone o seu programa nuclear. Em 2007, a Coréia do Norte concordou em abandonar o programa em troca de concessões diplomáticas e humanitárias, mas o progresso tem sido lento. Depois de um longo atraso, Pyongyang divulgou detalhes de seus aparatos nucleares em junho deste ano e espera que, em troca, os Estados Unidos retirem a Coréia do Norte de uma lista de países que patrocinam o terrorismo. Mas os dois lados não conseguem chegar a um acordo sobre como a informação pode ser verificada, e Pyongyang estaria, aparentemente, remontando sua principal usina nuclear. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.