Coreia do Norte dispara contra navio sul-coreano perto de fronteira disputada A Coreia do Norte fez pelo menos um disparo de artilharia que caiu perto de um navio sul-coreano de patrulha ao sul da área de fronteira marítima disputada pelos dois países, nesta quinta-feira, mas não atingiu a embarcação, disse um oficial militar da Coreia do Sul.