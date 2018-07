Coreia do Norte dispara mísseis Scud, diz agência A Coreia do Norte disparou dois mísseis Scud em testes realizados no sábado (horário local), informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando uma autoridade governamental. A notícia amplia as tensões regionais com os testes da Coreia do Norte e a ameaça do país de ampliar seu arsenal nuclear em resposta às sanções da ONU.