Coreia do Norte diz que aceita discutir enriquecimento de urânio

O governo norte-coreano abandonou as negociações entre seis países há mais de dois anos, e declarou o processo morto, depois que a ONU impôs uma nova rodada de sanções ao país por ter realizado testes nucleares e de mísseis.

"Indicamos a posição com a qual poderemos ir para a negociação de seis partes sem precondições, e não somos contra discutir o enriquecimento de urânio", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, de acordo com a agência de notícias KCNA.

O posicionamento do Norte foi divulgado após um encontro de autoridades do país com diplomatas russos em Pyongyang, segundo a KCNA.

Washington e Seul exigem que a Coreia do Norte diga a verdade sobre seu programa de enriquecimento de urânio.

Em novembro do ano passado, o Norte assustou o mundo com revelações de importantes avanços em seu programa de enriquecimento de urânio que poderiam abrir um segundo caminho para a construção de uma bomba nuclear, além do programa de plutônio norte-coreano.

Pyongyang afirma que seu programa de urânio tem finalidade pacífica, para gerar energia.

Os EUA e a Coreia do Sul querem que o Conselho de Segurança da ONU revise o programa de enriquecimento do Norte, argumentando que quebra os acordos internacionais.

A China, principal aliada de Pyongyang e que possui poder de veto no conselho, é contrária a qualquer ação da ONU contra o Norte.

