Coreia do Norte diz que trocaria armas nucleares por segurança

Ao mesmo tempo, o diplomata reclamou que o mundo tem dois pesos em relação à Coreia do Norte e disse duvidar que possa haver paz e segurança genuínas enquanto essa situação persistir.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou mais um pacote de sanções e um embargo comercial e de armas contra a Coreia do Norte em junho, depois que Pyongyang realizou um teste nuclear no dia 25 de maio.

A China disse nesta segunda-feira que seu primeiro-ministro, Wen Jiabao, irá visitar a reclusa Coreia do Norte na próxima semana, despertando especulações de que a viagem possa reativar as conversas de paz com as potências mundiais para encerrar as ambições nucleares de Pyongyang.

A rejeição da Coreia do Norte das conversas com a vizinha Coreia do Sul, China, Japão, Rússia e os EUA não significa que o país não deseja a desnuclearização da península, disse o embaixador Ja.

"Se nossa soberania for respeitada e não houve ameaça nuclear contra nosso país, as armas nucleares da República Democrática da Coreia do Norte se irão", disse ele.

O embaixador acrescentou ver ambiguidade em questionar os testes nucleares de "um certo país" quando potências nucleares estabelecidas já realizaram cerca de dois mil testes.

(Reportagem de Adrian Croft)