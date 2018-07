Coreia do Norte diz ter foguetes que podem atingir os EUA

As Coreias do Norte e do Sul continuam tecnicamente em guerra há mais de seis décadas, e potências regionais há anos tentam controlar o programa norte-coreano de armas nucleares.

Acredita-se que a reclusa Coreia do Norte esteja desenvolvendo um míssil com alcance de pelo menos 6.700 quilômetros para colocar os Estados Unidos sob sua mira. Dois testes recentes dessa arma, no entanto, fracassaram.

A Comissão Nacional de Defesa da Coreia do Norte disse em nota que o país está preparado para responder a qualquer ameaça militar norte-americana, segundo a agência estatal de notícias KCNA.

"Não escondemos que as Forças Armadas Revolucionárias ... incluindo as forças de foguetes estratégicos, estão se mantendo dentro do escopo de atingir não só bases das forças fantoches (sul-coreanas) e bases das forças de agressão imperialista dos Estados Unidos na inviolável terra da Coreia, mas também Japão, Guam e o território continental dos Estados Unidos", disse a KCNA.

O Departamento de Estado norte-americano não quis discutir a informação, mas observou que resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) já exigiram que o país suspenda programas relativos a mísseis balísticos.

(Reportagem de Jack Kim; com reportagem adicional de Andrew Quinn, em Washington)