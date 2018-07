Coreia do Norte diz ter orgulho dos seus direitos humanos A delegação norte-coreana na ONU declarou-se na sexta-feira orgulhosa do sistema social e da situação dos direitos humanos no isolado país comunista, e qualificou de infundado um relatório da ONU que descreveu "uma ampla gama de violações aos direitos humanos" na Coreia do Norte.