Coreia do Norte e outros países são suspeitos de ataque cibernético à Sony Investigadores dos Estados Unidos estão analisando vários suspeitos, entre eles a Coreia do Norte, em um inquérito sobre um ataque cibernético à Sony Pictures Entertainment que derrubou os sistemas de computadores da empresa durante mais de uma semana, de acordo com uma autoridade da segurança nacional familiarizada com a investigação.