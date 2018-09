Coreia do Norte emite aviso para possível teste de míssil, diz jornal

A Coreia do Norte emitiu um alerta contra navegações na costa oeste da península coreana, no que pode ser a preparação para o lançamento de um míssil, informou um jornal sul-coreano na sexta-feira, 25 (horário local).

As tensões entre as duas Coreias aumentaram desde que o Sul culpou o Norte de atacar um de seus navios de guerra em março, matando 46 marinheiros. O Norte nega envolvimento no incidente, dizendo que a acusação é uma manobra política fabricada.

"A Coreia do Norte designou uma área do noroeste (do Mar Amarelo) como uma zona de não navegação entre 19 e 27 de junho", disse uma autoridade do governo citada pelo jornal JoongAng Ilbo.

"Esta pode ser uma medida objetivando o lançamento de um míssil de curto alcance", disse a autoridade.

O Ministro Naval sul-coreano, que monitora alarmes de navegação registrados na Organização Marítima Internacional, afirmou que não estava ciente de uma medida como essa que tenha entrado em vigor.

A reportagem desencadeou um rali nos estoques de defesa sul-coreanos. As vendas da Victek, fabricante de peças de equipamentos militares, aumentaram cerca de 5% e as da Huneed Technology, empresa que fabrica equipamentos de comunicação wireless para fins militares, aumentaram 1,6%.

Segundo analistas, as atitudes do governo comunista têm como objetivo impulsionar a política de Kim Jong-il e também são movimentos militares para que o país consiga uma melhor posição de barganha, já que as potências regionais tentam trazer Pyongyang de volta à mesa de negociações nucleares.

A Coreia do Norte já realizou testes de lançamento com vários mísseis no ano passado, incluindo um balístico de longo alcance, ignorando pedidos de Seul e dos Estados Unidos para interrompê-los.