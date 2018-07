Coreia do Norte exige fim de sanções para diálogo com EUA

"Se os Estados Unidos e o fantoche do Sul têm o menor desejo de evitar uma martelada do nosso Exército e do povo... e realmente desejam o diálogo e negociações, eles devem tomar uma decisão firme", disse a Comissão de Defesa Nacional do Norte em comunicado.

"Em primeiro lugar, as resoluções com sanções do Conselho de Segurança da ONU que foram fabricadas com motivos injustos devem ser retiradas", disse a entidade militar superior do Norte, em um comunicado divulgado pela agência oficial de notícias KCNA.

(Reportagem de Jack Kim)