Coreia do Norte faz raro pedido de desculpas após desabamento de prédio

A manifestação de Pyongyang de “profunda consolação e pedido de desculpas” foi a primeira notícia oficial sobre o desastre, que aconteceu no distrito de Phyongchon da capital norte-coreana, na terça-feira.

“A construção de um edifício residencial não foi feita corretamente e as autoridades supervisionaram e controlaram as obras de forma irresponsável”, disse o comunicado da KCNA, que é mais conhecida por seus ataques estridentes contra a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

A declaração da KCNA também disse que o desabamento do edifício de apartamentos “causou vítimas”, mas não deu nenhuma indicação de quantos podem ter sido mortos ou feridos. Ela disse que a operação de resgate terminou no sábado.

Um funcionário do ministério da unificação da Coreia do Sul confirmou no sábado que um edifício de 23 andares desabou em Pyongyang na terça-feira, embora ele não tenha dito de onde obteve a informação.

O funcionário, que pediu para não ser identificado, disse que o prédio deveria ter 92 residências ou famílias, e que é comum os norte-coreanos se mudarem para novos edifícios, antes da construção estar concluída.

“Presume-se que centenas tenham morrido, calculando que cada família tenha uma média de quatro membros”, disse ele.

Uma porta-voz do Ministério da Unificação disse que presume-se que havia quatro apartamentos por andar, mas ela também disse que não se sabe exatamente quantas pessoas estavam no edifício naquela hora.

A declaração da KCNA disse que as autoridades norte-coreanas vão instaurar medidas de emergência para resgatar as pessoas do prédio que desabou e tratar dos feridos.

A agência afirmou que Choe Pu Il, ministro da Segurança Popular da Coreia do Norte estava “desolado”, dizendo que ele havia falhado ao supervisionar o projeto de forma adequada, “causando assim, um acidente inimaginável”.

O raro pedido de desculpas do Norte veio enquanto o governo do presidente sul-coreano, Park Geun-hye, enfrenta críticas pela maneira como lidou com o acidente de uma balsa que matou mais de 300 pessoas, muitas delas crianças em idade escolar, no mês passado.

O Norte lançou críticas cáusticas a Park quando o desastre aconteceu.

No sábado à noite, dezenas de milhares de pessoas participaram de uma vigília iluminada por velas pelas vítimas do acidente com a balsa. Alguns foram até o palácio presidencial para exigir a renúncia de Park e a polícia prendeu 115 manifestantes.