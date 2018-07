Coreia do Norte finaliza preparativos para foguete

Pyongyang afirma que se trata do lançamento de um satélite de comunicações, como parte de um programa espacial pacífico. Já EUA, Coreia do Sul e Japão o veem como um teste disfarçado do seu míssil de longo alcance Taepodong-2, o que seria proibido por causa de sanções da ONU em vigor desde 2006.

"Acho que está quase certo que a Coreia do Norte lançará o míssil", disse o presidente sul-coreano, Lee Myung-bak, a um pequeno grupo de jornalistas em Londres, onde participou da cúpula do G20.

Analistas dizem que o lançamento ajuda o líder norte-coreano, Kim Jong-il, a reforçar seu poder depois das suspeitas de que teria sofrido um derrame em agosto, e que a ameaça militar implícita lhe daria mais poderes para arrancar concessões de potências estrangeiras.

Lee disse na sexta-feira que a saúde de Kim parece ter melhorado e que ele aparentemente mantém seu poder intacto.

No teste de 2006 com o Taepodong-2, supostamente capaz de atingir o território norte-americano, o míssil se desintegrou após 40 segundos de voo.

A Coreia do Norte já havia anunciado que pretende lançar o foguete entre sábado e quarta-feira. Uma fonte norte-americana de defesa também confirmou que as ações observadas são consistentes com os preparativos para o lançamento.

A operação, no entanto, depende das condições climáticas. Para sábado, a previsão é de céu nublado e ventos moderadamente fortes.

Os EUA e seus aliados asiáticos cogitam novas punições a Pyongyang, mas vários diplomatas disseram à Reuters sob anonimato que não há planos para novas sanções da ONU contra o país. O ponto de partida seria o endurecimento da fiscalização sobre as sanções já em vigor.

A China, que tem certa proximidade política com Pyongyang, provavelmente vetaria novas sanções ou mesmo o endurecimento das atuais, que proíbem a venda de armas e artigos de luxo ao regime, segundo analistas.

O Japão mobilizou navios capazes de interceptar mísseis e prometeu abater eventuais destroços que possam cair sobre seu território. Mas Tóquio, Seul e Washington negam a intenção de abater o foguete propriamente dito, algo que a Coreia do Norte diz que encararia como um ato de guerra.

O regime comunista diz também que uma eventual punição da ONU ao país levaria à retomada das atividades em sua usina que produz plutônio para armas nucleares.

A Coreia do Norte vai depender dos relatos dos EUA e do Japão para saber até onde o foguete foi, já que o empobrecido país não possui um sistema de radares capaz de acompanhar um objeto além de um raio de mil quilômetros, segundo informação de fontes militares ao jornal sul-coreano JoongAng Ilbo.

(Reportagem adicional de David Morgan e Arshad Mohammed, em Washington, Louis Charbonneau, nas Nações Unidas, Kim Junghyun, em Seul, e Linda Sieg, em Tóquio)