Coreia do Norte liberta dois prisioneiros japoneses

O dirigente comunista norte-coreano Kim Jong-il morreu repentinamente no mês passado, deixando o poder com seu filho caçula, Kim Jong-un, que é visto como uma incógnita por governos estrangeiros.

O Japão, que está no raio de alcance dos mísseis norte-coreanos, há décadas reclama com Pyongyang pela captura de cidadãos seus.

"Podemos encarar (as libertações) como uma mensagem positiva da Coreia do Norte", disse Jin Matsubara, ministro encarregado de resolver a questão dos japoneses capturados nas décadas de 1970 e 80 para ajudar no treinamento de espiões norte-coreanos.

Pyongyang admitiu em 2002 que seus agentes haviam sequestrado 13 japoneses. Cinco deles já foram devolvidos, outros oito teriam morrido, e Tóquio acredita que além deles haja outros quatro sequestrados.

Matsubara disse que os dois japoneses detidos em maio passado após entrarem na Coreia do Norte foram devolvidos ao Japão na quarta e quinta-feira. Não ficou claro por que eles foram soltos. Um terceiro japonês, detido na mesma ocasião, havia sido imediatamente deportado.

(Reportagem de Stanley White)