Coreia do Norte mantém conversações secretas com Japão em Pequim A Coreia do Norte está mantendo conversações secretas com o Japão na China, no que seria o primeiro contato entre os dois países desde a morte do líder norte-coreano Kim Jong-il em dezembro, informou a mídia japonesa. Ao mesmo tempo, enviados da Coreia do Sul e da China na questão nuclear estavam reunidos em Pequim.