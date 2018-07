Coreia do Norte oferece suspender testes nucleares se EUA pararem exercícios militares A Coreia do Norte informou neste sábado que está disposta a suspender testes nucleares se os Estados Unidos aceitarem cancelar exercícios militares anuais realizados em conjunto com a Coreia do Sul, afirmando que esses exercícios são a principal razão para a tensão na península da Coreia.