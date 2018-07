Coreia do Norte parece se preparar para 4º teste nuclear, diz jornal

A Coreia do Norte intensificou os alertas nas últimas semanas, declarando que havia entrado em um estado de guerra com Seul, ameaçando atacar alvos norte-americanos e bloqueando o acesso a um complexo industrial compartilhado na fronteira com a Coreia do Sul.

"Há movimentos ativos recentes de homens e veículos no túnel sul em Punggye-ri," disse o jornal Ilbo JoongAng, da Coreia do Sul, citando um funcionário do governo não identificado. O funcionário estava se referindo ao local de testes nucleares da Coreia do Norte.

"Estamos monitorando, porque a situação é semelhante ao comportamento visto antes do terceiro teste nuclear", disse a autoridade do governo, segundo a reportagem. Não ficou claro, o funcionário disse ao jornal, se as atividades eram destinadas a iludir a vigilância dos EUA.

O teste nuclear da Coreia do Norte em 12 de fevereiro provocou sanções mais duras da ONU e desencadeou uma resposta hostil de Pyongyang.

O ministro de Defesa da Coreia do Sul disse a parlamentares em fevereiro, após o terceiro teste nuclear, que um teste adicional seria possível.

Pyongyang movimentou o que parecia ser um míssil de médio alcance Musudan para a costa leste, de acordo com relatos da mídia na semana passada.

(Por Ju-min Park e Jack Kim)