Coreia do Norte possivelmente prepara teste de míssil, diz jornal

A reportagem foi publicada poucas semanas antes da eleição presidencial da Coreia do Sul, em 19 de dezembro, em que o tema Coreia do Norte tem papel preponderante. O isolado Norte tem por anos tentado influenciar grandes acontecimentos no Sul fazendo propaganda de seu poderio bélico.

As duas Coreias estão tecnicamente em guerra desde o conflito de 1950-1953, que terminou apenas com um trégua e não um tratado de paz. Potências regionais tentam há anos convencer o Norte a abandonar seu programa nuclear.

"Os Estados Unidos detectaram movimentos que são vistos como preparação da Coreia do Norte para o lançamento de um míssil de longo alcance, que poderia acontecer ainda este mês", disse o jornal Asahi, citando fontes governamentais não identificadas.

Os EUA tradicionalmente dividem tais informações com seus dois aliados na região, Coreia do Sul e Japão.

Acredita-se que Coreia do Norte esteja desenvolvendo um míssil balístico de longo alcance com capacidade de atingir alvos a 6.700 quilômetros de distância, com o objetivo de alcançar os Estados Unidos, mas seus dois últimos testes de lançamento fracassaram.

Em abril, sob comando do novo líder Kim Jong-un, a Coreia do Norte lançou um foguete que permaneceu poucos minutos no ar, percorrendo cerca de 100 quilômetros até cair no mar entre a Coreia do Sul e a China.

A Coreia do Norte disse à época que o lançamento tinha como objetivo colocar um satélite científico em órbita.

(Reportagem de Junko Fujita)