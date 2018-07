Coreia do Norte reitera que não desistirá de armas nucleares

A Coreia do Norte, em um sinal do possível encerramento de semanas de hostilidade na península das Coreias, ofereceu aos EUA e à Coreia do Sul na quinta-feira uma lista de condições para sentar à mesa de negociações, incluindo o fim das sanções da ONU (Organização das Nações Unidas).

Mas os EUA afirmaram que estavam esperando "claros sinais" de que a Coreia do Norte paralisaria suas atividades com armas nucleares.

"Os EUA não devem pensar na desnuclearização da península antes de o mundo estar desnuclearizado", afirmou o jornal estatal Rodong Sinmun, em um editorial.

"Podem haver conversas entre a Coreia do Norte e os EUA pelo desarmamento, mas não sobre desnuclearização", dizia o texto.

A Coreia do Norte assinou um acordo de trocar a desnuclearização por auxílio em 2005, mas voltou atrás. Agora, o país afirma que armas nucleares são uma "espada valiosa" da qual nunca vão abrir mão.

O país conduziu seu terceiro teste nuclear em fevereiro.

O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, visitou a China, a Coreia do Sul e o Japão neste mês para conversar sobre os norte-coreanos, e salientou seu interesse em conseguir uma solução diplomática para as tensões na península.

Ele disse ao Senado norte-americano que a lista de condições da Coreia do Norte era "pelo menos um começo", mas acrescentou que era "inaceitável, obviamente, e que é preciso evoluir".

