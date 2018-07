Coreia do Norte retoma obras em reator nuclear, diz site

Com base em imagens de satélite feitas em 30 de abril, o site, mantido pelo Instituto EUA-Coreia da Universidade Johns Hopkins e por Joel Wit, ex-funcionário do Departamento de Estado dos EUA, disse que as obras abandonadas em dezembro foram retomadas.

Pyongyang aparentemente também prepara um terceiro teste nuclear, talvez usando pela primeira vez urânio enriquecido em vez de plutônio. EUA e China alertam contra essa manobra.

"A construção por Pyongyang de um reator experimental de água-leve --que os norte-coreanos já indicaram ser o protótipo para reatores adicionais-- e também a unidade de enriquecimento de urânio em Yongbyon, é um indicativo importante da intenção do Norte de avançar na expansão do seu arsenal nuclear no futuro", disse o 38North.

A reportagem diz que o reator pode estar operacional dentro de um a dois anos, e que as imagens mostram que o edifício que o abrigará já está quase concluído.

(Reportagem de David Chance)