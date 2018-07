Coreia do Norte se diz aberta a diálogo com os EUA

Nos últimos dias, a Coreia do Norte libertou duas jornalistas norte-americanas e um trabalhador sul-coreano, em medidas que os analistas consideram que podem indicar uma mudança de tom depois das tensões provocadas pelos testes norte-coreanos de armas nucleares e mísseis nos últimos meses.

Questionado sobre a possibilidade de um diálogo com os EUA, o vice-chanceler Kim Yong-il disse a jornalistas em Hanói, por meio de um intérprete, que "sempre mantemos a porta aberta para negociações".

É raro que dirigentes norte-coreanos falem com jornalistas durante visitas ao exterior. Kim foi ao Vietnã para a segunda reunião anual de vice-chanceleres para a troca de opiniões políticas, segundo a chancelaria vietnamita. Os dois países têm regimes comunistas, ainda que o do Vietnã seja muito mais aberto que o da Coreia do Norte.

A imprensa oficial norte-coreana tem dito que o regime considera encerradas as negociações multilaterais para o fim do seu programa de armas nucleares, mas está sempre disposto a tentar a diplomacia com os EUA, desde que Washington abandone suas atitudes hostis.

O governo Obama disse não considerar a visita de Clinton à Coreia do Norte como um fator que irá mudar as relações bilaterais, e garante que a viagem ocorreu em caráter particular, para conseguir a libertação das duas jornalistas norte-americanas, e que o tema nuclear não foi discutido no encontro dele com o líder Kim Jong-il.

Na quinta-feira, a Coreia do Norte libertou um trabalhador sul-coreano que passou quase cinco meses preso sob a acusação de insultar os líderes locais. A medida pode atenuar a atual tensão entre as duas Coreias.

(Reportagem de Nguyen Huy Kham e John Ruwitch)