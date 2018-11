Coreia do Norte se diz pronta para 'guerra santa' nuclear

O ministro repetiu a afirmação feita pelo governo de Pyongyang de que Seul estava dando início a um conflito ao realizar um grande exercício militar, com munição real, na costa oeste da península coreana.

As declarações do ministro, feitas durante uma marcha para comemorar a ascenção ao poder do líder do país, Kim Jong-il, há 19 anos, foram reproduzidas pela agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

A Coreia do Norte, que normalmente faz ameaças ao Sul, vinha até o momento mantendo uma postura contida em relação aos exercícios militares de Seul.

(Reportagem de Jack Kim)