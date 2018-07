Coreia do Norte sentencia sul-coreano a trabalhos forçados por espionagem

A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA relatou que o sul-coreano, identificado como Kim Jong Uk, admitiu sua culpa em um julgamento realizado nesta sexta-feira.

A sentença se seguiu a uma troca de disparos entre forças do norte comunista e do sul, aliado do Ocidente. Os dois lados ainda estão tecnicamente em guerra desde que o conflito de 1950-53 foi encerrado por uma trégua.

“O acusado admitiu todos os seus crimes. Ele tentou se infiltrar em Pyongyang depois de cruzar a fronteira ilegalmente com o objetivo de criar uma igreja clandestina e reunir informações sobre os assuntos internos da Coreia do Norte, enquanto atraía seus habitantes para a Coreia do Sul e espionava a Coreia do Norte”, afirmou a KCNA.

Kim, um missionário cristão, foi exibido em um evento televisionado em fevereiro e confessou espionar para a agência de inteligência sul-coreana, assim como as atividades da sua igreja. Pyongyang rejeitou pedidos de Seul para soltá-lo e para permitir que sua família o visite.

(Reportagem de Ju-min Park)