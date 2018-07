Coreia do Norte sinaliza negociação nuclear, mas atrai ceticismo

A China, única aliada relevante da Coreia do Norte, tem pedido a outras potências envolvidas que deixem de lado o naufrágio do navio sul-coreano Cheonan, em março, e voltem à mesa de negociações para tentar acabar com um ciclo de confrontos que tem levado a tensão regional a novos patamares.

EUA e Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte de terem afundado o navio militar sul-coreano, o que o governo norte-coreano nega. As autoridades de Seul e Washington dizem que só voltarão às negociações após os norte-coreanos admitirem o incidente.

A imprensa estatal chinesa disse que uma delegação comandada por Wu Dawei, principal negociador nuclear chinês, esteve nesta semana na capital da Coreia do Norte, Pyongyang, para discutir questões de segurança e o processo multilateral de negociações.

A KCNA, agência oficial de notícias da Coreia do Norte, informou que houve "conversas aprofundadas sobre a situação regional e as relações bilaterais de amizade, e questões de preocupação mútua, incluindo a retomada das negociações envolvendo seis partes e a desnuclearização de toda a península coreana."

"Eles chegaram a um pleno consenso sobre todas as questões discutidas", disse a nota.

Mas analistas pediram cautela, dizendo que não foram divulgados detalhes do tal consenso e que o governo norte-coreano tem um histórico de subitamente mudar de rumo em suas negociações diplomáticas e na questão nuclear.

"Mesmo que a Coreia do Norte retorne ao diálogo, isso deve ser visto como uma manobra tática temporária, porque eles não estão preparados para abandonar suas armas nucleares", afirmou Zhang Liangui, especialista em Coreia do Norte na Escola Central do Partido, uma importante instituição de Pequim.

As negociações sobre o desarmamento nuclear norte-coreano começaram em 2003, envolvendo EUA, China, Rússia, Japão e as duas Coreias. Elas foram abandonadas pelos norte-coreanos em 2008.

A Coreia do Norte disse no mês passado que estaria disposta a retomar a negociação nuclear, depois que o Conselho de Segurança da ONU -- aparentemente numa deferência à China -- divulgou uma nota sobre o naufrágio da corveta Cheonan, mas sem atribuir a culpa diretamente à Coreia do Norte.

(Reportagem adicional de Chris Buckley em Pequim)