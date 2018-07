Coreia do Sul afirma que Pyongyang pode atacar 'a qualquer momento'

A Coreia do Sul disse nesta quarta-feira, 10, que há uma probabilidade "muito alta" de que a Coreia do Norte lance um míssil de médio alcance a qualquer momento, como uma demonstração de força, apesar dos esforços diplomáticos para amenizar sua posição. Pyoangyang tem feito seguidas ameaças de guerra nas últimas semanas.

O ministro das Relações Exteriores sul-coreano, Yun Byung-se, ressaltou que a Coreia do Sul pediu à China e à Rússia para intercederem junto à Coreia do Norte, em uma tentativa de aliviar a tensão que se acumula desde que o Conselho de Segurança da ONU aplicou novas sanções a Pyongyang, após seu terceiro teste com armas nucleares, em fevereiro.

Outras autoridades em Seul disseram que a vigilância sobre as atividades da Coreia do Norte foi reforçada. Transportadores de mísseis foram vistos na província de Hamgyong do Sul, ao longo da costa leste da Coreia do Norte -- um possível local de lançamento.

Em Washington, o almirante Samuel Locklear, comandante das forças dos Estados Unidos na região do Pacífico, também disse que o Exército dos EUA acredita que a Coreia do Norte deslocou um número não especificado de mísseis Musudan para sua costa leste.