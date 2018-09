Coréia do Sul arrenda pedaço de Madagascar por 99 anos

O conglomerado da Coréia do Sul Daewoo arrendou uma grande extensão de terra na ilha africana de Madagascar para ajudar a garantir o acesso do país a suprimentos de alimentos. A Daewoo arrendou por 99 anos uma área correspondente à metade do território da Bélgica na qual vai cultivar alimentos usando mão de obra da África do Sul. Segundo o editor da BBC para África Martin Plaut o conglomerado sul-coreano afirmou que vai plantar milho e palma, para extração de óleo. O projeto ambicioso vai ocupar 1,3 milhão de hectares e faz parte do plano do governo da Coréia do Sul para garantir alimentos para o país nos próximos anos. A previsão é de que o projeto esteja totalmente em funcionamento dentro de 15 anos, fornecendo mais da metade do milho importado pelo país. Vários países asiáticos estão tentando garantir acesso a alimentos desde a crise alimentar mundial ocorrida no início do ano. Alguns países africanos, segundo Plaut, estão dispostos a receberem investimentos. Angola, por exemplo, ofereceu terras para desenvolvimento deste tipo de projeto. E o primeiro-ministro da Etiópia, Meles Zenawi, afirmou que quer ver companhias estrangeiras participando da agricultura de seu país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.