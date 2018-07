Coreia do Sul vence licitação da Transpetro

O presidente da Transpetro, Sergio Machado, disse ontem que a Coreia do Sul venceu a mais recente licitação para a compra de aço para a construção dos navios petroleiros da primeira etapa do Programa de Modernização e Renovação de sua frota. Até então, nos seis lotes anteriores, a Coreia ainda não tinha despontado como fornecedora.

Venceram os rounds anteriores a China (3), o Brasil (2) e a Ucrânia (1). Ele não revelou o valor da aquisição.

No total, segundo Machado, foram comprados até o momento 100 mil toneladas de um volume de 680 mil que serão encomendadas para a construção das 23 embarcações. A compra do aço tem sido negociada diretamente pela Transpetro, que repassa o produto aos estaleiros responsáveis pela realização das obras. O aço está excluído do porcentual que considera o conteúdo nacional das embarcações, porque não houve acordo de preços com a siderúrgicas brasileiras.

Segundo o presidente da Transpetro, as negociações têm sido feitas caso a caso em concorrências realizadas a cada dois meses. O tamanho da encomenda varia por lote - já foram feitas licitações para a compra de apenas um mil e de até 18 mil toneladas de aço num único lote. Indagado sobre a oscilação dos preços no mercado internacional, Machado garantiu que os preços estão "de acordo". "Não vi nenhuma subida de preço. Nós queremos comprar pelo preço do mercado", disse.

Os navios do Promef 1 serão entregues até 2013, a um investimento de US$ 2,1 bilhões. Por enquanto, houve apenas um batimento de quilha no Estaleiro Atlântico Sul (EAS), em Pernambuco. Machado participou ontem de cerimônia para nomeação da primeira mulher como comandante de um navio no Brasil.

MAUÁ

O governador do Rio, Sérgio Cabral, enviou carta à Petrobrás questionando a falta de encomendas ao estaleiro Mauá, o maior da região metropolitana. O estaleiro teria sido impedido de participar de licitações da Petrobrás por causa do envolvimento de um diretor em supostas irregularidades investigadas pela Operação Águas Profundas, da Polícia Federal.

É no estaleiro Mauá que têm sido finalizadas as obras da plataforma PMX-1, que será instalada no campo de Mexilhão, na Bacia de Santos. O estaleiro está com contrato para quatro navios do Promef 1, da Transpetro. Os trabalhadores temem demissões caso novas plataformas não sejam encomendadas. O estaleiro não comentou a decisão da Petrobrás.

COLABOROU NICOLA PAMPLONA