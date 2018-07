Coreia é a novidade em 2010 O Brasil voltará a ter a etapa de encerramento da Fórmula 1 em 2010. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou ontem o calendário da temporada do ano que vem. As novidades são a confirmação da Coreia do Sul na categoria e o retorno do Canadá, embora a confirmação oficial ainda dependa da conclusão das negociações, que estão em estágio adiantado. A corrida em Interlagos foi marcada para o dia 14 de novembro. Este ano será no próximo dia 18.