Coren-RJ entra com ação contra gestão de hospital O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) entrou com ação civil pública no Ministério Público Federal (MPF) para verificar se há irregularidades no Hospital Federal Cardoso Fontes, que funciona em Jacarepaguá, na zona oeste da capital fluminense. A medida foi tomada após a paralisação de profissionais de saúde, ocorrida na última segunda-feira, 24, em protesto contra a falta de enfermeiros, pediatras, anestesistas e técnicos de enfermagem na unidade. As informações são da Agência Brasil.