Coreógrafo argentino Berardi morre no Rio Foi divulgada ontem a morte do coreógrafo argentino Juan Carlos Berardi, que desenvolveu sua carreira no Brasil e foi responsável pela introdução da dança em vários programas marcantes da TV Globo. Ele foi o criador do balé de abertura do programa Fantástico, em 1973, mas também coreografou números para o conteúdo e vinhetas de programas como "Vinícius para Crianças", "Saudade Não Tem Idade", "Faça Humor, Não Faça Guerra", "Brasil Pandeiro" e "Chico City".