Coreógrafo Augusto Omolu é encontrado morto na Bahia

O corpo da vítima foi encontrado por um funcionário do imóvel por volta das 8 horas, com várias perfurações. Havia sinais de luta dentro da casa. Segundo informações preliminares colhidas pelos agentes da 23ª Delegacia, onde o caso é investigado, o coreógrafo foi visto, na noite de sábado, em um bar do bairro de Portão, no mesmo município. Teria saído do estabelecimento sozinho.

Omolu era um dos mais respeitados bailarinos e coreógrafos da Bahia. Foi um dos fundadores da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), e autor da primeira coreografia do Balé Folclórico da Bahia, Dança de Origem, em 1988. Ministrava aulas e palestras em todo o mundo e era professor e assistente de direção do Balé do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador.

O assassinato causou revolta na classe artística baiana. Foi marcada uma manifestação para a manhã de amanhã, na frente da Escola de Dança da Funceb, no Pelourinho. "É uma perda para a dança, para a cultura da negritude, para a Bahia e o Brasil", relatou o presidente do Olodum, João Jorge Rodrigues, em sua página no Twitter. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte), mas não descarta outras motivações para o crime.