Cores fortes e Paris Hilton são destaques na SPFW No segundo dia da São Paulo Fashion Week (SPFW), as coleções mostraram que o verão será de cores fortes e volumes. No desfile da Triton, porém, a atenção foi toda para Paris Hilton, que entrou duas vezes na passarela. Depois do desfile, recebeu convidados no backstage e tirou fotos usando um microvestido. "Essa maratona é mesmo cansativa, mas eu adoro."